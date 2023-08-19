Фото ⟩ В Приекули за ночи выпало 118% от месячной нормы осадков

Второе по величине количество осадков, которое с пятницы после обеда зарегистрировано на государственных станциях наблюдения - 51 миллиметр в Сигулде. В центре Риги этот показатель достиг 26 миллиметров. В свою очередь, в течение суток в Мадонне, с раннего утра пятницы до утра субботы, было зафиксировано 54 миллиметра осадков.

Скорость сильнейших порывов ветра на станциях наблюдения составила 17 метров в секунду в Риге и 20 метров в секунду в Добеле.

В субботу утром в большей части Латвии солнечная погода, в некоторых местах на севере Видземе еще есть дождь и гром. Местами в стране туман. Дует медленный ветер. Температура воздуха составляет +17..+20 градусов.

В Риге рано утром дует медленный восточный, юго-восточный ветер и термометры показывают +19 градусов.

Максимальная температура воздуха в пятницу в сети наблюдений LVĢMC составила от +21,2 градуса в Колке до +31,3 градуса в Даугавпилсе.

Самая высокая температура воздуха в Европе 18 августа составила около +40 градусов в Испании, Греции и Кипре. Самая низкая температура воздуха в ночь на субботу - ноль градусов в Финляндии.

Фото: люди в Риге в непогоду