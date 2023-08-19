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Фото ⟩ В субботу в Латвии также будет жарко, возможны грозы и град

rus.tvnet.lv/LETA
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Ливень в Риге.
Ливень в Риге. Фото: Paula Čurkste / LETA

В субботу в большинстве регионов страны воздух прогреется до +27...+30 градусов, на севере Латвии и на морском побережье температура составит +22...+26 градусов, прогнозируют синоптики.

В течение дня возможны грозы - наиболее сильные ливни ожидаются на востоке страны во второй половине дня. Грозы будут сопровождаться мощными порывами ветра и градом.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, а вероятность грозы ниже, чем в предыдущий день. Температура воздуха составит около +29 градусов.

Фото: Люди в непогоду в Риге

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