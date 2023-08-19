Фото ⟩ В субботу в Латвии также будет жарко, возможны грозы и град

В течение дня возможны грозы - наиболее сильные ливни ожидаются на востоке страны во второй половине дня. Грозы будут сопровождаться мощными порывами ветра и градом.

Labrīt!

Šodien mākoņi mīsies ar sauli, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām ļoti stipras pērkona lietusgāzes, lokāli negaisu var pavadīt lielgraudu krusa. Lēns vējš, negaisa laikā brāzmains. G.t. +27…+30°, vietām valsts ziemeļos un piekrastē +21...+26°. pic.twitter.com/GKlAFeCTD4 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 19, 2023

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, а вероятность грозы ниже, чем в предыдущий день. Температура воздуха составит около +29 градусов.

Фото: Люди в непогоду в Риге