Погода на воскресенье: облачно, возможны грозовые ливни

В воскресенье в Латвии увеличится облачность, прогнозируют синоптики.
Вечером в субботу и в ночь на воскресенье во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозовые ливни с градом и сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью составит +15...+19 градусов.
Днем местами также ожидаются дожди и грозы, а температура воздуха составит +24...+29 градусов, на севере страны и побережье - +20...+23 градуса.
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