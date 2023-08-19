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Погода на воскресенье: облачно, возможны грозовые ливни

rus.tvnet.lv/LETA
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Ливень в Риге.
Ливень в Риге. Фото: Paula Čurkste/LETA

В воскресенье в Латвии увеличится облачность, прогнозируют синоптики.

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозовые ливни с градом и сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью составит +15...+19 градусов.

Днем местами также ожидаются дожди и грозы, а температура воздуха составит +24...+29 градусов, на севере страны и побережье - +20...+23 градуса.

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