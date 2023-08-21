В понедельник температура воздуха не превысит +26 градусов

По всей стране пройдут кратковременные дожди, местами - главным образом на востоке страны - ожидается и гроза, во время нее локально возможны очень сильные дожди, крупный град и сильные порывы ветра.

В основном будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

В Риге ожидается облачная погода, возможен кратковременный дождь, к вечеру увеличится вероятность осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, которые сменит направление на северо-западное. Температура воздуха достигнет +22...+23 градусов.

Галерея: Люди в Риге во время грозы