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В среду Латвию ждут дожди и грозы

rus.tvnet.lv/LETA
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Побережье. Иллюстративное фото.
Побережье. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

В среду во многих регионах Латвии, в основном в Видземе и Латгале, ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью осадки прогнозируются в основном на севере Видземе, температура воздуха понизится до +11...+15 градусов.

Днем ожидается переменная облачность с западным, северо-западным ветром до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит +19...+23 градуса.

В Риге в среду возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит +13...+15 градусов, днем воздух прогреется до +21 градуса.

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