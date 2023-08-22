В среду Латвию ждут дожди и грозы

Ночью осадки прогнозируются в основном на севере Видземе, температура воздуха понизится до +11...+15 градусов.

Днем ожидается переменная облачность с западным, северо-западным ветром до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит +19...+23 градуса.

В Риге в среду возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит +13...+15 градусов, днем воздух прогреется до +21 градуса.