В среду местами пройдут дожди

В среду, 23 августа, во многих регионах Видземе, Латгале и Селии ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Местами возможны сильные дожди и грозы.
На остальной территории страны будет преобладать переменная облачность, максимальная температура воздуха составит +19...+23 градуса. Ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, местами во время дождя порывами до 15 метров в секунду.
В Риге в среду будет солнечно с небольшой вероятностью кратковременного дождя. Температура воздуха составит +21...+22 градуса.
Галерея: Дождливое лето
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