В среду местами пройдут дожди

Местами возможны сильные дожди и грозы.

На остальной территории страны будет преобладать переменная облачность, максимальная температура воздуха составит +19...+23 градуса. Ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, местами во время дождя порывами до 15 метров в секунду.

В Риге в среду будет солнечно с небольшой вероятностью кратковременного дождя. Температура воздуха составит +21...+22 градуса.

Галерея: Дождливое лето