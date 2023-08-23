В четверг ожидаются дожди, местами возможны ливни с грозами

Будет дуть слабый ветер, в Курземе и Земгале - умеренный западный ветер. Во время ливня местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Начиная с запада страны, облаков станет меньше. Днем температура воздуха повысится до +17...+22 градусов.

В Риге периодически ожидается дождь, возможна гроза, однако выглянет и солнце. Сохранится преимущественно слабый ветер, воздух прогреется до +20...+21 градуса.