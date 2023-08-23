В четверг ожидаются дожди; воздух прогреется до +23 градусов

Облачность в течение дня рассеется, в Курземе и Земгале будет дуть умеренный западный ветер.

В Риге в ночь на четверг осадков не ожидается, днем будет преимущественно солнечно, но возможны ливни и грозы. Температура воздуха составит около +15 градусов ночью и +20 градусов днем.