В четверг ожидаются дожди; воздух прогреется до +23 градусов

В ночь на четверг и в течение дня во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы, прогнозируют синоптики.
Облачность в течение дня рассеется, в Курземе и Земгале будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем повысится до +18...+23 градусов.
В Риге в ночь на четверг осадков не ожидается, днем будет преимущественно солнечно, но возможны ливни и грозы. Температура воздуха составит около +15 градусов ночью и +20 градусов днем.
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