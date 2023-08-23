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В четверг ожидаются дожди; воздух прогреется до +23 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Утка в пруду
Утка в пруду Фото: Zane Bitere / LETA

В ночь на четверг и в течение дня во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы, прогнозируют синоптики.

Облачность в течение дня рассеется, в Курземе и Земгале будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем повысится до +18...+23 градусов.

В Риге в ночь на четверг осадков не ожидается, днем будет преимущественно солнечно, но возможны ливни и грозы. Температура воздуха составит около +15 градусов ночью и +20 градусов днем.

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