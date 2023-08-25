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Вода в море прогрелась до +20 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Балтийское море. Иллюстративное фото.
Балтийское море. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

Температура воды в море у побережья Латвии составляет +18..+20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу в 6 часов температура воды составила от +17,7 градуса в Колке до +20,1 градуса в Даугавгриве и +20,8 градуса в Лиепайском порту.

По замерам Юрмальской пляжно-спасательной службы, температура воды в Каугури и Майори в четверг вечером составила +18 градусов, в Булдури - на один градус выше.

Утром в пятницу температура воды в большинстве рек и озер опустилась до +17..+21 градуса.

Ожидаемый в выходные восточный и юго-восточный ветер может привести к тому, что к побережью придет более холодная вода. С наибольшей вероятностью остынет вода на Видземском побережье.

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