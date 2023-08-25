На следующей неделе ожидаются осадки

Последняя суббота августа будет преимущественно пасмурной, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы - с наибольшей вероятностью на юге страны. Воскресенье ожидается более сухим и солнечным.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +13...+18 градусов, а днем достигнет +19...+24 градусов.

В понедельник придет циклон с юга, который может принести много осадков в некоторые районы страны, особенно сильные грозы возможны в Латгале. Последующие дни также пройдут под воздействием циклонов. Температура воздуха может повыситься, особенно в восточных регионах, ожидается высокая влажность воздуха.

С началом сентября возможно наступление более сухой и солнечной погоды, температура воздуха ожидается выше нормы.