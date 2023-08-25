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На следующей неделе ожидаются осадки

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге. Иллюстративное фото.
Дождь в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

На следующей рабочей неделе в Латвии дожди будут более частыми и обильными, прогнозируют синоптики.

Последняя суббота августа будет преимущественно пасмурной, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы - с наибольшей вероятностью на юге страны. Воскресенье ожидается более сухим и солнечным.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +13...+18 градусов, а днем достигнет +19...+24 градусов.

В понедельник придет циклон с юга, который может принести много осадков в некоторые районы страны, особенно сильные грозы возможны в Латгале. Последующие дни также пройдут под воздействием циклонов. Температура воздуха может повыситься, особенно в восточных регионах, ожидается высокая влажность воздуха.

С началом сентября возможно наступление более сухой и солнечной погоды, температура воздуха ожидается выше нормы.

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