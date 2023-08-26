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В ночь на воскресенье возможен туман; днем воздух прогреется до +25 градусов

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Девушка в дождливую погоду
Девушка в дождливую погоду Фото: Edijs Pālens / LETA

В ночь на воскресенье в Латвии ожидается слабый ветер и безветрие, поэтому местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха понизится до +14...+18 градусов, сообщает агентство LETA.

В последнее воскресенье августа, начиная с запада страны, облаков станет меньше. Сохранится вероятность локальных дождей и гроз. При слабом ветре воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге в ближайшие сутки возможны туман и кратковременный дождь, днем ожидается частично солнечная погода. Ночью ветра не будет и температура воздуха упадет до +17 градусов, днем слабый западный ветер сменит направление на северное, а температура воздуха поднимется до +23 градусов.

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