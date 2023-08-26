В ночь на воскресенье возможен туман; днем воздух прогреется до +25 градусов

Местами ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха понизится до +14...+18 градусов, сообщает агентство LETA.

В последнее воскресенье августа, начиная с запада страны, облаков станет меньше. Сохранится вероятность локальных дождей и гроз. При слабом ветре воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге в ближайшие сутки возможны туман и кратковременный дождь, днем ожидается частично солнечная погода. Ночью ветра не будет и температура воздуха упадет до +17 градусов, днем слабый западный ветер сменит направление на северное, а температура воздуха поднимется до +23 градусов.