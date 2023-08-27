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В воскресенье будет солнечно и тепло

rus.tvnet.lv/LETA
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Природа Латвии
Природа Латвии Фото: Ivars Soikāns/LETA

В воскресенье, 27 августа, в Латвии рассеется туман, сократится облачность и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Местами - преимущественно в восточной части страны - ожидаются кратковременные дожди, возможные также грозы.

Будет дуть легкий западный ветер, который сменится северо-западным и северным. Температура воздуха повысится до +20...+25 градусов.

В Риге небо будет частично закрыто облаками, осадков не ожидается, слабый западный ветер перейдет в северный, столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

Галерея: Природа Латвии

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