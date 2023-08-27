В воскресенье будет солнечно и тепло

В воскресенье, 27 августа, в Латвии рассеется туман, сократится облачность и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Местами - преимущественно в восточной части страны - ожидаются кратковременные дожди, возможные также грозы.
Будет дуть легкий западный ветер, который сменится северо-западным и северным. Температура воздуха повысится до +20...+25 градусов.
В Риге небо будет частично закрыто облаками, осадков не ожидается, слабый западный ветер перейдет в северный, столбики термометров поднимутся до +23 градусов.
Галерея: Природа Латвии
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