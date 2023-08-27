Вс, 27.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Где самая теплая вода на пляжах Риги?

rus.tvnet.lv
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Edijs Pālens/LETA

Самая теплая вода на официальных пляжах Риги - в озере Бабелитис, где температура воды составляет +22 градуса, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.

Вода на озере Кишэзерс и на пляже Луцавсалы прогрелась до +20 градусов, а на пляжах Кипсалы, Румбулы и Вецаки температура воды составляет +19 градусов

На пляжах Вакарбулли и Даугавгрива температура воды +17 градусов.

Всего в Риге восемь официальных мест для купания - на Кипсале, Вакарбулли, Румбуле, Вецаки, Даугавгриве, Луцавсале, озерах Бабелитис и Кишэзерс.

Галерея: Пляж летом

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх