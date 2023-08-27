На новой неделе ожидаются сильные дожди и грозы

Первый циклон достигнет Латвии в ночь на понедельник, наиболее сильные осадки он принесет утром в Курземе, а более высокий риск гроз существует днем в восточных регионах страны. Согласно прогнозам, погодные условия будут подходящими для формирования в грозовых облаках крупного града и возникновения штормового ветра, тогда как вероятность собственно грозы относительно невелика.

Риск разрушительных гроз возрастает в среду и в ночь на четверг, когда Латвию будет пересекать очередной циклон и максимальная температура воздуха составит от +20 градусов местами на побережье до +30 градусов в Латгале.

Во второй половине недели ожидается немного более прохладная и сухая погода. В День знаний будет достаточно солнечно и лишь местами возможен кратковременный дождь, ветер - слабый или умеренный западный, юго-западный, температура воздуха повысится с +9...+14 градусов на восходе солнца до +19...+22 градусов во второй половине дня. На побережье будет немного теплее ночью и прохладнее днем.

В первые выходные сентября прогнозируется умеренно теплая погода, временами с осадками.

Галерея: Дождь в Риге