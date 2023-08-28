Во вторник местами будет дождливо

Ночь пройдет без осадков, облаков будет немного. Местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +9..+13 градусов, на побережье не ниже +16.

День будет преимущественно пасмурным, со слабым ветром, максимальная температура воздуха ожидается от +16 градусов на юге Курземе до +22 градусов в южной части Латгале.

В Риге ночь будет малооблачной, ветер слабый, температура воздуха опустится до +13 градусов. Днем небо будет затянуто облаками, во второй половине дня возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +19 градусов.