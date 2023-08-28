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Во вторник местами будет дождливо; возможны ливни с грозами

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Lita Millere/LETA

Во вторник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Местами возможны сильные ливни и грозы с порывистым ветром. Сохранится преимущественно слабый ветер, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +16...+21 градуса, местами в Латгале - до +23 градусов.

В Риге во второй половине дня возможен дождь. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +19 градусов.

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