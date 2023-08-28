Во вторник местами будет дождливо; возможны ливни с грозами

Местами возможны сильные ливни и грозы с порывистым ветром. Сохранится преимущественно слабый ветер, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +16...+21 градуса, местами в Латгале - до +23 градусов.

В Риге во второй половине дня возможен дождь. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +19 градусов.