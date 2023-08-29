В среду в Латвии ожидаются грозы, местами - разрушительные бури с крупным градом

Грозовые облака могут образоваться по всей стране, но наибольший риск стихии прогнозируется на востоке Латвии во второй половине дня.

Сильные дожди могут вызвать временное затопление, порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду, возможны вихри, а размер самых крупных градин может превысить 5 сантиметров в диаметре.

В ночь на среду и днем в западных и центральных регионах Латвии также вероятны грозы с ливнем и градом. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север.

Минимальная температура воздуха ночью составит +13...+17 градусов, днем - от +20 градусов на Курземском побережье до +30 градусов в Латгале.

В Риге в среду ожидаются сильные грозы с ливнями. Температура ночью составит +16 градусов, днем - до +26 градусов.