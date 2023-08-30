В среду есть риск сильной бури, особенно на востоке страны

Грозы возможны на всей территории страны. Во многих регионах ожидается сильный дождь, который может вызвать кратковременные наводнения. Также возможны сильные порывы ветра до 30 метров в секунду и образование вихрей. Местами ожидается град диаметром до пяти сантиметров.

Как и утром в среду, грозовые облака будут быстро перемещаться с юга на север, поэтому грозы могут начаться внезапно.

В Курземе день будет преимущественно пасмурным, в других регионах страны выглянет солнце. Температура воздуха составит от +19 градусов в Курземе до +30 градусов в Латгале.

Во второй половине дня и вечером в Риге возможны новые грозы с сильными ливнями, порывами ветра и градом. Большую часть дня будет дуть слабый или умеренный южный ветер, температура воздуха повысится до +27 градусов.

Через Латвию проходят активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.