Конец недели будет дождливым

В четверг, 31 августа, грозовые ливни пройдут и ночью, и днем, а на востоке страны местами возможны бури с градом. Температура ночью составит +15...+19 градусов, днем - +17...+22 градуса, у границы с Россией - до +25 градусов.

1 сентября погода будет более солнечной, но возможны кратковременные дожди и грозы. Больше осадков выпадет в Курземе. Температура воздуха составит +17...+21 градус.

В субботу и воскресенье под влиянием циклона ожидаются дожди, местами сильные. Температура воздуха ночью понизится до +9...+13 градусов, днем составит +16...+21 градус.