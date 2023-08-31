Вчерашняя непогода не причинила Латвии большого ущерба

Всего за последние сутки в VUGD поступило 47 обращений от жителей с просьбой о помощи из-за непогоды. Наибольшее количество звонков поступило из Латгалии и Видземе.

Представитель службы рассказала, что большинство вызовов были вполне обычными, например, нужно было помочь убрать поваленные ветром деревья, а в двух случаях деревья упали на автомобили, но в целом аварийных ситуаций не возникло.