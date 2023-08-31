Вчерашняя непогода не причинила Латвии большого ущерба

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Берзиня в эфире программы LTV "Утренняя панорама" оценила, что непогода, наблюдаемая вчера вечером в Латвии, не причинила большого ущерба.
Всего за последние сутки в VUGD поступило 47 обращений от жителей с просьбой о помощи из-за непогоды. Наибольшее количество звонков поступило из Латгалии и Видземе.
Представитель службы рассказала, что большинство вызовов были вполне обычными, например, нужно было помочь убрать поваленные ветром деревья, а в двух случаях деревья упали на автомобили, но в целом аварийных ситуаций не возникло.
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