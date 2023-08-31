В четверг ожидаются сильные ливни, местами грозы

В последний день августа на большей части территории Латвии во второй половине дня ожидаются дожди, местами грозы, прогнозируют синоптики.
Во время грозы местами возможен очень сильный дождь, град и сильный ветер. Наибольший риск гроз ожидается на крайнем востоке страны.
Небо будет преимущественно облачным, солнце будет светить лишь изредка. Ветер в основном слабый. Температура воздуха повысится до +18..+22 градусов, в некоторых районах на востоке страны - до +24 градусов.
В Риге временами ожидаются дожди, возможен сильный дождь. Ветер слабый южный, юго-западный. Температура воздуха будет колебаться в районе +20 градусов.
Галерея: Непогода в Риге
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