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В четверг ожидаются сильные ливни, местами грозы

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Shutterstock

В последний день августа на большей части территории Латвии во второй половине дня ожидаются дожди, местами грозы, прогнозируют синоптики.

Во время грозы местами возможен очень сильный дождь, град и сильный ветер. Наибольший риск гроз ожидается на крайнем востоке страны.

Небо будет преимущественно облачным, солнце будет светить лишь изредка. Ветер в основном слабый. Температура воздуха повысится до +18..+22 градусов, в некоторых районах на востоке страны - до +24 градусов.

В Риге временами ожидаются дожди, возможен сильный дождь. Ветер слабый южный, юго-западный. Температура воздуха будет колебаться в районе +20 градусов.

Галерея: Непогода в Риге

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