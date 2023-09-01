Синоптики сделали прогноз погоды на следующую неделю. Чего ждать?

В первую субботу сентября на большей части территории страны пройдут дожди, местами - сильные и с грозой. Ночью температура воздуха понизится до +10...+15 градусов, днем потеплеет до +16...+20 градусов. Местами на побережье и во время ливня юго-восточный ветер усилится порывами до 15-17 метров в секунду.

В воскресенье дождевых туч станет меньше, однако местами по-прежнему ожидаются грозы. Воздух прогреется до +18...+22 градусов.

В понедельник значительных осадков не ожидается, но во вторник возможны кратковременные дожди. В среду на несколько градусов похолодает и, возможно, усилится северо-западный ветер. Ожидается, что во второй половине недели благодаря актициклону дождей будет мало.

В западной части Европы на следующей неделе ожидаются рекорды жары, в начале недели во Франции прогнозируется "потепление" до +38 градусов.