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В субботу ожидаются дожди, местами - сильные

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождливая погода. Иллюстративное фото.
Дождливая погода. Иллюстративное фото. Фото: Lita Millere/LETA

В субботу, 2 сентября, в Латвии временами будут идти дожди, местами ожидаются сильные дожди, возможны и грозы, прогнозируют синоптики.

Сквозь облака время от времени будет светить солнце. Умеренный ветер с юга и запада в порывах достигнет скорости 9-13 метров в секунду, местами на побережье и во время дождя ожидаются порывы до 14-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +16...+20 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами будет идти дождь, возможны ливни. При умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем не превысит +19 градусов.

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