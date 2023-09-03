Фото ⟩ На следующей неделе будет более приятная погода, чем предполагалось

Благодаря антициклону будет солнечно, существенных осадков не ожидается, ночью местами образуется туман, ветер будет слабым с небольшим усилением во вторник.

Дневная температура составит +18...+23 градуса, а в выходные дни может повыситься до +26 градусов.

Ночью и в утренние часы будет наблюдаться небольшое осеннее похолодание. Холоднее всего будет на рассвете в четверг, когда температура воздуха опустится до +4...+7 градусов. В среду и в конце недели в теплые ночи температура будет не ниже +9...+14 градусов, на побережье местами - не ниже +16 градусов.

В сентябре прошлого года температура воздуха в Латвии ни разу не достигала +20 градусов, а уже в начале месяца в самые холодные ночи местами опускалась ниже нуля.

Фото: Растет число гнездящихся птиц в Рижском порту