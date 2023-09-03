Фото ⟩ Понедельник пройдет без существенных осадков; потеплеет до +22 градусов

В понедельник в Латвии ожидается частично облачная погода, без значительных осадков, прогнозируют синоптики.
Более солнечным день будет в восточных районах, тогда как в Курземе ожидается более облачная погода, сообщает агентство LETA.
При слабом западном, юго-западном ветре температура воздуха повысится до +18...+22 градусов.
В Риге в понедельник ожидается частично облачная погода, без осадков, будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха достигнет +21 градуса.
Фото: Осенние дары на Центральном рынке
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