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Фото ⟩ Понедельник пройдет без существенных осадков; потеплеет до +22 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник в Латвии ожидается частично облачная погода, без значительных осадков, прогнозируют синоптики.

Более солнечным день будет в восточных районах, тогда как в Курземе ожидается более облачная погода, сообщает агентство LETA.

При слабом западном, юго-западном ветре температура воздуха повысится до +18...+22 градусов.

В Риге в понедельник ожидается частично облачная погода, без осадков, будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха достигнет +21 градуса.

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