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Фото ⟩ В понедельник будет умеренно тепло, местами ожидаются дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Кот на крыше машины. Иллюстративное фото.
Кот на крыше машины. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник в Латвии сохранится теплая погода с переменной облачностью, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром ожидается туман, в некоторых регионах возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер.

Температура ночью составит +7...+12 градусов, на побережье - около +15 градусов, днем воздух прогреется до +18...+22 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит до +12 градусов, днем - до +21...+22 градусов.

Фото: Осенние дары на Центральном рынке

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