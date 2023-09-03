Фото ⟩ В понедельник будет умеренно тепло, местами ожидаются дожди

Ночью и утром ожидается туман, в некоторых регионах возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер.

Температура ночью составит +7...+12 градусов, на побережье - около +15 градусов, днем воздух прогреется до +18...+22 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит до +12 градусов, днем - до +21...+22 градусов.

Фото: Осенние дары на Центральном рынке