Ни на одном официальном пляже Риги температура воды не достигает +20 градусов

Самая теплая вода по-прежнему в озере Бабелитис, где она составляет +19 градусов.

Температура воды в Даугаве на Кипсале составляет плюс +18 градусов, в Кишезерсе, Вецаки, Луцавсале и Румбуле она опустилась до +17 градусов.

В Вакарбулли и Даугавгриве температура воды не превышает +16 градусов.