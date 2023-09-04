Ни на одном официальном пляже Риги температура воды не достигает +20 градусов

По данным Рижской муниципальной полиции, из-за похолодания и остывания воды температура воды не достигает +20 градусов ни на одном из официальных пляжей Риги.
Самая теплая вода по-прежнему в озере Бабелитис, где она составляет +19 градусов.
Температура воды в Даугаве на Кипсале составляет плюс +18 градусов, в Кишезерсе, Вецаки, Луцавсале и Румбуле она опустилась до +17 градусов.
В Вакарбулли и Даугавгриве температура воды не превышает +16 градусов.
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