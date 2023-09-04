Во вторник станет немного теплее

Небо будет преимущественно затянуто облаками, но в Курземе вероятна более солнечная погода. Существенных осадков не ожидается.

Ночью будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, на побережье он будет сильнее, минимальная температура воздуха составит от +8 градусов в некоторых частях Латгале до +17 градусов на побережье.

Днем западный, юго-западный ветер в порывах достигнет скорости 10-15 метров в секунду, температура воздуха достигнет +18...+23 градусов.

В Риге во вторник будет пасмурно, после обеда облачность сократится, осадков не ожидается. Во второй половине дня южный, юго-западный ветер усилится в порывах до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14...+15 градусов, после обеда достигнет +23 градусов.

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