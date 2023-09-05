Чт, 7.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Погода на вторник: небо прояснится, температура - до +24 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Тепло. Иллюстративное фото.
Тепло. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

Сегодня начиная с запада в Латвии начнет сокращаться облачность и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Вечером по всей стране ожидается незначительная облачность. День пройдет без существенных осадков.

В западной и центральной частях Латвии скорость западного и юго-западного ветра в порывах достигнет 11-15 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге осадков не ожидается, во второй половине дня станет более солнечно, воздух прогреется до +23...+24 градусов, скорость юго-западного ветра в порывах составит 12 метров в секунду.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх