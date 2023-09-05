Погода на вторник: небо прояснится, температура - до +24 градусов

Вечером по всей стране ожидается незначительная облачность. День пройдет без существенных осадков.

В западной и центральной частях Латвии скорость западного и юго-западного ветра в порывах достигнет 11-15 метров в секунду.

05.09.Lielākoties mākoņains, naktī austrumos, bet dienā rietumos mākoņu būs mazāk. Bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī un no rīta vietām veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens DR/D vējš, pēcpusdienā piekrastē brāzmās līdz 15-16 m/s. Gaisa t. N:+12…+17°, A raj.+9…+13°, D:+18…+23°. pic.twitter.com/fszZbywmfc — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 4, 2023

Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге осадков не ожидается, во второй половине дня станет более солнечно, воздух прогреется до +23...+24 градусов, скорость юго-западного ветра в порывах составит 12 метров в секунду.