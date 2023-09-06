Весна осенью: местами в Латвии снова зацвели каштаны, вишни и яблони

Руководитель отдела дендрофлоры Саласпилсского национального ботанического сада Линда Строде рассказала: "В Саласпилсе, здесь же, в наших окрестностях, многое из коллекций цветет повторно. Цветут, например, рододендроны, преимущественно вечнозеленые. Калина цветет повторно".

Строде пояснила, что подобный феномен с повторным цветением деревьев и кустарников осенью наблюдается не только в этом году. Так бывает, если в определенный год наблюдались экстремальные климатические условия. Так, в этом году в начале лета была сильная засуха.

Такого же объяснения придерживается и ведущий исследователь Института садоводства Эдгар Рубаускис: "Была засуха, деревья перестали расти и развиваться, сырая погода как бы провоцирует их на повторное цветение". Он отметил, что для отдельных сортов груш и яблонь это часто характерно.

Рубаускис не думает, что это осеннее цветение навредит растениям, а Строде все же допускает, что травмированные бурей и градом фруктовые деревья, которые сейчас образовали новую листву и цветут, в следующем году могут цвести беднее и дать более скудный урожай.