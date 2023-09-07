В пятницу воздух прогреется до +23 градусов

Ночью облаков будет мало, днем их количество увеличится. Больше облаков будет в северо-восточных краях, где местами могут пройти небольшие дожди, а самым солнечным день обещает быть в юго-западной части страны.

При слабом ветре ночью в некоторых районах образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +5...+9 градусов, на побережье - до +11 градусов.

Днем будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге в пятницу будет сухо, ожидается небольшая переменная облачность. Температура воздуха ночью понизится до +11 градусов, в пригородах - до +7...+10 градусов. Днем слабый западный ветер сменится северо-западным и северным, температура воздуха составит +21 градус.