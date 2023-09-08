До +27 градусов! В ближайшие дни ожидается по-летнему теплая погода

Температура воздуха в Латвии в ближайшие пять дней будет повышаться и на следующей неделе местами достигнет +27 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и в утренние часы возможен туман. Будет преобладать слабый ветер, преимущественно южный.
Температура воздуха по ночам составит +9...+16 градусов, днем будет +20...+25 градусов, а в первой половине следующей недели - до +24...+27 градусов.
С четверга, 14 сентября, ожидается понижение температуры и дожди.
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