Температура воды в водоемах - до +19 градусов

В восемь утра температура воды на побережье Латвии составляла от +15,6 градуса в порту Роя до +18,5 градуса в Даугавгриве возле причала и +19,1 градуса в Лиепайском порту. По данным самоуправлений, в Юрмале, Даугавгриве и Вакарбулли в пятницу температура воды в море колебалась около +15 градусов.

В больших озерах температура воды составляет до +18, +19 градусов.

Температура воды в Венте, Лиелупе, Даугаве и Айвиексте +17..+19 градусов, в Гауе и Салаце она опустилась до +15..+17 градусов. Температура воды в низовьях Огре и Большой Юглы, а также в Абаве около Ренды составляет +15,5 градусов.

Уровень воды в реках преимущественно продолжает снижаться.

Поскольку станет теплее, к середине следующей недели температура воды также немного повысится.