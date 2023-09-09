В воскресенье температура воздуха повысится до +26 градусов

Днем в воскресенье, 10 сентября, температура воздуха в Латвии составит +21..+26 градусов, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый южный ветер. Ночью и утром местами образуется туман.
Температура воздуха на восходе солнца составит +10..+15 градусов, местами на востоке страны +8 градусов.
В воскресенье в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, а днем достигнет +25 градусов.
Галерея: Теплая осень
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