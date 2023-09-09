Воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе

Осадков не ожидается, облачность будет небольшой, больше облаков сохранится на востоке страны, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

В Риге ожидается в основном солнечный день, без осадков. Столбик термометра поднимется до +25 градусов.

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