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Воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе

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Кот Фото: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье температура воздуха в Латвии повысится до +21...+26 градусов, таким образом, этот день станет самым теплым на неделе, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается, облачность будет небольшой, больше облаков сохранится на востоке страны, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

В Риге ожидается в основном солнечный день, без осадков. Столбик термометра поднимется до +25 градусов.

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