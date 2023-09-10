Начнется ли осень? Прогноз погоды на предстоящую неделю

До среды ожидается преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый ветер, по ночам и с утрам местами - особенно в Курземе - сгустится туман, местами на побережье он возможен и днем. По ночам температура воздуха будет опускаться до +10...+16 градусов, днем же воздух прогреется до +22...+27 градусов, лишь местами на побережье температура воздуха не будет выше +20 градусов.

Местами будут побиты суточные рекорды тепла, в среду ожидаются рекорды по всей стране, так как до этого самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 13 сентября, составляла +25,6 градуса в далеком 1955 году в Даугавпилсе, сообщает агентство LETA.

В среду с запада приблизится холодный атмосферный фронт, в Курземе местами ожидается кратковременный дождь и гроза, в свою очередь в ночь на четверг осадки прогнозируются уже по всей стране. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха не будет выше +15...+19 градусов.

Ожидается, что в ночь на пятницу и субботу на большей части территории страны температура воздуха понизится до +3...+8 градусов, днем потеплеет до +16...+20 градусов. Во второй половине недели сохранится солнечная погода, осадки возможны главным образом в четверг и воскресенье.