Лето продолжается: синоптики о погоде на понедельник

Преимущественно ожидается небольшая облачность, в конце ночи и утром местами, особенно в Курземе, будет пасмурно и туманно, на побережье туман может сохраняться и в течение дня.

При слабом ветре и безветрии температура воздуха ночью опустится до +10..+15 градусов, днем воздух прогреется до +23..+26 градусов, местами на побережье - только до +19 градусов.

В понедельник в Риге ожидается сухая и солнечная погода со слабым ветром. Минимальная температура воздуха на восходе солнца составит +15 градусов, в пригородах +12..+14 градусов. Днем потеплеет до +25 градусов.