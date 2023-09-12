Среда будет самым теплым 13 сентября в истории метеонаблюдений

Ожидается, что среда станет самым теплым 13 сентября в истории метеорологических наблюдений в Латвии. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране в этот день, составила +25,6 градуса в 1955 году в Даугавпилсе.

В среду будет малооблачно, на западе и в центральных регионах страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами образуется туман. Ветер южный, юго-восточный от слабого до умеренного, в Курземе - слабый ветер переменного направления.

Минимальная температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов.

В Риге в среду ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха ночью составит до +16 градусов, днем - до +26 градусов.

Dienā

⛅Lielākoties skaidrs, pēcpusdienā rietumos mākoņu būs vairāk

⛈️Vietām R un C raj. īslaicīgs lietus, pērkona negaiss, Kurzemes Z arī stipras lietusgāzes, iespējama krusa

🌫️No rīta dažviet migla

🌬️Lēns vējš, negaisa laikā brāzmains

🌡️G.t. +23…+27°, vietām piekrastē ap +20° https://t.co/KUgrxoQ5oe — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 12, 2023