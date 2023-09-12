Среда будет самым теплым 13 сентября в истории метеонаблюдений

В среду температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+27 градусов, местами в Курземе и на побережье - до +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается, что среда станет самым теплым 13 сентября в истории метеорологических наблюдений в Латвии. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране в этот день, составила +25,6 градуса в 1955 году в Даугавпилсе.
В среду будет малооблачно, на западе и в центральных регионах страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами образуется туман. Ветер южный, юго-восточный от слабого до умеренного, в Курземе - слабый ветер переменного направления.
Минимальная температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов.
В Риге в среду ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха ночью составит до +16 градусов, днем - до +26 градусов.
Dienā— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 12, 2023
⛅Lielākoties skaidrs, pēcpusdienā rietumos mākoņu būs vairāk
⛈️Vietām R un C raj. īslaicīgs lietus, pērkona negaiss, Kurzemes Z arī stipras lietusgāzes, iespējama krusa
🌫️No rīta dažviet migla
🌬️Lēns vējš, negaisa laikā brāzmains
🌡️G.t. +23…+27°, vietām piekrastē ap +20° https://t.co/KUgrxoQ5oe
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