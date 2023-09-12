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Среда будет самым теплым 13 сентября в истории метеонаблюдений

rus.tvnet.lv/LETA
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Человек на пляже
Человек на пляже Фото: AP/Scanpix

В среду температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+27 градусов, местами в Курземе и на побережье - до +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается, что среда станет самым теплым 13 сентября в истории метеорологических наблюдений в Латвии. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране в этот день, составила +25,6 градуса в 1955 году в Даугавпилсе.

В среду будет малооблачно, на западе и в центральных регионах страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами образуется туман. Ветер южный, юго-восточный от слабого до умеренного, в Курземе - слабый ветер переменного направления.

Минимальная температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов.

В Риге в среду ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха ночью составит до +16 градусов, днем - до +26 градусов.

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