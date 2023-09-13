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Побит национальный рекорд тепла для 13 сентября

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rus.tvnet.lv/LETA
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Люди на пляже
Люди на пляже Фото: Jānis Škapars / TVNET

В среду к 16:00 самая высокая температура воздуха в стране составила +27,6 градуса на наблюдательной станции Добеле, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущая самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии 13 сентября, составляла +25,6 градуса в 1955 году в Даугавпилсе.

К четырем часам дня рекорд 13 сентября был побит на 19 наблюдательных станциях, в том числе в Добеле, Гулбене и Екабпилсе побит также рекорд тепла второй декады месяца.

Отметка +27 градусов превышена не только в Добеле, но и на наблюдательных станциях Бауски и Елгавы.

Как сообщалось, в четверг днем температура воздуха в Латвии будет на десять градусов ниже, чем в среду, прогнозируют синоптики.

С 19:00 вечера среды до 5:00 утра четверга в западной части страны будет действовать оранжевое предупреждение о грозах с сильными порывами ветра (до 20-24 метров в секунду), очень сильным ливнем и, возможно, крупным градом.

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