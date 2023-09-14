Фото, Видео ⟩ Жители делятся фотографиями ночной грозы

В Салдусе можно было наблюдать молнии и сильный ветер.

Молнию видели и в Лиепае. Молнию видели и в Лиепае.

В Руйиене также можно было наблюдать молнии.

Там прошел и ливень.

На озере Дурбе каждые несколько секунд наблюдались разряды молний.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, а также ночью и утром в четверг в Латвии, начиная с запада, ожидается дождь, в том числе с сильными грозами.

С 19:00 вечера среды до 5:00 утра четверга в западной части страны действовало оранжевое предупреждение о грозах, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии. Синоптики прогнозировали, что грозы местами вызовут сильный ветер с порывами до 20-24 метров в секунду, сильные дожди и, возможно, крупный град.

В четверг на западе небо прояснится, в восточных регионах ожидается пасмурный день. Во второй половине дня осадки ожидаются только на востоке страны, местами возможен сильный дождь и грозы.

Начиная с Курземе ветер сменится на северный, на побережье ожидаются порывы до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха как ночью, так и днем ​​будет в пределах +12...+19 градусов.

В Риге временами пройдет дождь, возможны сильные грозы; погода прояснится в четверг после обеда. Будет дуть порывистый ветер, утром ожидаются порывы северного ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха утром и днем ​​составит +15...+17 градусов.