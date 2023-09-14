Фото, Видео ⟩ Жители делятся фотографиями ночной грозы

Вечером 13 сентября, а также ночью и утром, 14 сентября, в Латвии прошел дождь с сильными грозами. Жители Латвии уже поделились видео и фотографиями непогоды в Facebook.
В Салдусе можно было наблюдать молнии и сильный ветер.
В Руйиене также можно было наблюдать молнии.
Rūjienā ap plkst 22:00 ziemeļrietumu pusē zibeņoja.#negaiss pic.twitter.com/m99tThbMUx— Linards Dedzis (@LinardsWeather) September 13, 2023
Там прошел и ливень.
Niknais septembris. 💨 pic.twitter.com/eWtpAAt68s— Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) September 13, 2023
На озере Дурбе каждые несколько секунд наблюдались разряды молний.
Ранее сообщалось, что вечером в среду, а также ночью и утром в четверг в Латвии, начиная с запада, ожидается дождь, в том числе с сильными грозами.
С 19:00 вечера среды до 5:00 утра четверга в западной части страны действовало оранжевое предупреждение о грозах, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии. Синоптики прогнозировали, что грозы местами вызовут сильный ветер с порывами до 20-24 метров в секунду, сильные дожди и, возможно, крупный град.
В четверг на западе небо прояснится, в восточных регионах ожидается пасмурный день. Во второй половине дня осадки ожидаются только на востоке страны, местами возможен сильный дождь и грозы.
Начиная с Курземе ветер сменится на северный, на побережье ожидаются порывы до 17-22 метров в секунду.
Температура воздуха как ночью, так и днем будет в пределах +12...+19 градусов.
В Риге временами пройдет дождь, возможны сильные грозы; погода прояснится в четверг после обеда. Будет дуть порывистый ветер, утром ожидаются порывы северного ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха утром и днем составит +15...+17 градусов.
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