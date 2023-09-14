В четверг похолодает, будет ветрено и дождливо

Ожидается северный, северо-западный ветер порывами 10-15 метров в секунду, на южном побережье Рижского залива - до 19 метров в секунду. В Латгале утром сохранится слабый южный ветер.

Начиная с запада страны облачность уменьшится, выглянет солнце. В Латгале и на востоке Видземе ожидается преимущественно облачная погода.

Осадки в основном пройдут на востоке страны, местами возможны сильные дожди и грозы.

В Риге утром возможен дождь, днем прояснится. Северный, северо-западный ветер до 19 метров в секунду в течение дня постепенно ослабеет. Температура воздуха составит +17 градусов.

Галерея: Грибная пора