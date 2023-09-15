На следующей неделе снова потеплеет. Что обещают синоптики?

В субботу на всей территории страны будет светить солнце и дуть слабый южный ветер. Минимальная ночная температура ожидается от +2 градусов в восточных районах до +10 градусов на Курземском побережье, днем потеплеет до +17...+21 градуса.

В воскресенье облачность увеличится, местами пройдет кратковременный дождь, температура воздуха повысится на градус. В понедельник будет сухая и солнечная погода с легким восточным ветром, столбик термометра утром опустится до +1 градуса в Видземе, а днем температура воздуха не превысит +20 градусов.

По текущим прогнозам, во вторник, 19 сентября, воздух прогреется до +21...+26 градусов, в последующие дни максимальная температура составит +17...+23 градуса, а ночи будут необычно теплыми для осени. Будет преобладать юго-западный ветер, временами ожидаются дожди, возможны грозы.