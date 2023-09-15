Ночь на субботу будет самой прохладной на этой неделе

В ночь на субботу и утром, 16 сентября, ожидается самая низкая температура на этой неделе, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура составит от +2 градусов на востоке страны до +10 градусов на Курземском побережье.
Ночью местами возможен туман, а днем ожидается преимущественно ясное небо, без осадков.
В субботу днем температура воздуха составит +17...+21 градус, со слабым и умеренным южным ветром.
В Риге в субботу будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью составит +9 градусов, в пригородах +5...+7 градусов, а днем воздух прогреется до +20 градусов.
Галерея: Погода
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!