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Ночь на субботу будет самой прохладной на этой неделе

rus.tvnet.lv
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Природа осенью
Природа осенью Фото: Shutterstock

В ночь на субботу и утром, 16 сентября, ожидается самая низкая температура на этой неделе, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура составит от +2 градусов на востоке страны до +10 градусов на Курземском побережье.

Ночью местами возможен туман, а днем ожидается преимущественно ясное небо, без осадков.

В субботу днем температура воздуха составит +17...+21 градус, со слабым и умеренным южным ветром.

В Риге в субботу будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью составит +9 градусов, в пригородах +5...+7 градусов, а днем воздух прогреется до +20 градусов.

Галерея: Погода

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