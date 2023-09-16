В воскресенье будет больше облаков, но будет все еще тепло

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха при слабом и умеренном южном ветре понизится до +7...+12 градусов, в восточных районах - до +4 градусов.

Днем облачность увеличится, местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, который в Курземе, а к вечеру уже на большей части территории страны сменится на северный. Максимальная температура составит +18...+22 градуса.

17.09. Lielākoties skaidrs laiks, dienā debesis brīžiem aizklās kāds mākonis, vietām nesīs īslaicīgu lietu. Dienvidu puses vējš, pēcpusdienā iegriezīsies no ziemeļiem 2-7 m/s. Gaisa temperatūra N: +8…+13°, austrumu rajonos +4…+8°, D: +18…+22°. pic.twitter.com/JKpbwni16c — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 16, 2023

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, которая усилится во второй половине дня. День пройдет без существенных осадков. Южный ветер от слабого до умеренного сменится юго-западным, во второй половине дня западный ветер перейдет в северный.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, а днем достигнет +21 градуса.

Фото: сентябрь в Риге