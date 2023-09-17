Следующая неделя начнется с солнечной погоды

Ожидается небольшое количество облаков, ночью и утром в южной части страны их будет больше. Ночью местами образуется туман.

Температура воздуха ночью понизится до +6...+13 градусов, а в северных районах Видземе - до +2 градусов.

Днем будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха повысится до +17...+22 градусов, в отдельных районах до +24 градусов.

18.09. Mainīgs mākoņu daudzums, naktī un no rīta vietām dienvidaustrumos neliels īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens Z puses vējš, no rīta iegriezīsies no A. Gaisa temp. naktī +7…+12°, Vidzemes ziemeļaustrumos +4…+7°, dienā +18…+23°. pic.twitter.com/3uKJQuBCYx — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 17, 2023

В Риге в первый день недели ожидается небольшая облачность и без осадков. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, переходящий в восточный, юго-восточный. Температура воздуха на рассвете составит около +10 градусов, днем повысится до +21...+22 градусов.

Галерея: Осень в городе