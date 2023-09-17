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Следующая неделя начнется с солнечной погоды

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Осень
Осень Фото: Schutterstock.com

В понедельник в Латвии будет преобладать преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшое количество облаков, ночью и утром в южной части страны их будет больше. Ночью местами образуется туман.

Температура воздуха ночью понизится до +6...+13 градусов, а в северных районах Видземе - до +2 градусов.

Днем будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха повысится до +17...+22 градусов, в отдельных районах до +24 градусов.

В Риге в первый день недели ожидается небольшая облачность и без осадков. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, переходящий в восточный, юго-восточный. Температура воздуха на рассвете составит около +10 градусов, днем повысится до +21...+22 градусов.

Галерея: Осень в городе

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