Пн, 18.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Понедельник будет по-летнему теплым; воздух прогреется до +23 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Теплая погода. Иллюстративное фото
Теплая погода. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

В понедельник днем, 18 сентября, максимальная температура воздуха в Латвии составит от +17 градусов в отдельных районах на севере до +23 градусов на юге, прогнозируют синоптики.

Ожидается легкая облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

В Риге первый день недели будет сухим и солнечным, с небольшим восточным, юго-восточным ветром, столбик термометра поднимется до +21...+22 градусов в тени.

Погоду определяет антициклон, но с запада приближается циклон.

Галерея: Погода в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх