Понедельник будет по-летнему теплым; воздух прогреется до +23 градусов

Ожидается легкая облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

В Риге первый день недели будет сухим и солнечным, с небольшим восточным, юго-восточным ветром, столбик термометра поднимется до +21...+22 градусов в тени.