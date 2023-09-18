Понедельник будет по-летнему теплым; воздух прогреется до +23 градусов

В понедельник днем, 18 сентября, максимальная температура воздуха в Латвии составит от +17 градусов в отдельных районах на севере до +23 градусов на юге, прогнозируют синоптики.
Ожидается легкая облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.
В Риге первый день недели будет сухим и солнечным, с небольшим восточным, юго-восточным ветром, столбик термометра поднимется до +21...+22 градусов в тени.
Погоду определяет антициклон, но с запада приближается циклон.
Галерея: Погода в Риге
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