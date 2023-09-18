До +25 градусов! Вторник будет теплым, но ветреным и дождливым

Небо будет частично закрыто облаками, ночью местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Днем, начиная с Курземе, сгустится облачность, пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах - сильные; востока страны эта зона осадков достигнет только во вторник вечером.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренно-сильного, днем в порывах он усилится до 9-14 метров в секунду, местами под влиянием ливней - до 18 метров в секунду. Вечером на западном побережье Курземе ожидаются порывы западного, юго-западного ветра скоростью до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +11... +17 градусов, максимальная температура днем составит от +19...+22 градусов в Курземе до +22...+25 на остальной территории страны.

В Риге во вторник увеличится облачность, во второй половине дня и вечером временами будут идти дожди, возможны сильные дожди и грозы. Ночью при небольшом юго-восточном ветре температура воздуха опустится до +14...+16 градусов; днем ожидаются порывы южного ветра до 14 метров в секунду, температура воздуха достигнет +24 градусов.