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Во вторник усилится ветер, возможны дожди; воздух прогреется до +25 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Чайки
Чайки Фото: dpa/scanpix

Во вторник Латвию с запада настигнет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, ожидаются и сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики.

Осадки придут в Курземе в первой половине дня, в центральной части страны - после обеда, а на востоке - вечером. Местами осадки будут сильными, возможны и грозы.

Порывы южного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, однако вечером на западном побережье Курземе ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 18-19 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов в западной части Курземе до +22...+25 градусов в других районах страны.

В Риге во второй половине дня небо затянет облаками и пройдут дожди, возможен ливень с грозой. Воздух прогреется до +24 градусов, порывы южного ветра усилятся до 13 метров в секунду.

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