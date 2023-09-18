Во вторник усилится ветер, возможны дожди; воздух прогреется до +25 градусов

Осадки придут в Курземе в первой половине дня, в центральной части страны - после обеда, а на востоке - вечером. Местами осадки будут сильными, возможны и грозы.

Порывы южного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, однако вечером на западном побережье Курземе ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 18-19 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов в западной части Курземе до +22...+25 градусов в других районах страны.

В Риге во второй половине дня небо затянет облаками и пройдут дожди, возможен ливень с грозой. Воздух прогреется до +24 градусов, порывы южного ветра усилятся до 13 метров в секунду.