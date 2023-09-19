В части Латвии началась метеорологическая осень

Согласно оперативным данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в шести из 25 главных наблюдательных станций 14 сентября началась метеорологическая осень.

Среднесуточная температура ниже +15 градусов с 14 по 18 сентября была зафиксирована в Алуксне, Гулбене, Резекне, Салдусе, Стенде и Зосени.

На остальных наблюдательных станциях из последних пяти суток температура воздуха опускалась ниже +15 градусов двое-четверо суток, а на Колке был зарегистрирован всего один такой день.

Так как 19 сентября по всей стране среднесуточная температура воздуха прогнозируется выше +15 градусов, на больше части страны ожидается продолжение метеорологического лета.

Метеорологическая осень обычно наступает в конце августа или в начале сентября. В прошлом году метеорологическая осень в целом по стране началась 31 августа, а в 2021 году она наступила уже 22 августа.

Как уже сообщалось, в субботу, 23 сентября, наступит осеннее равноденствие - астрономическая осень в северном полушарии Земли.