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В четверг повысится температура воздуха

rus.tvnet.lv/LETA
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Природа осенью
Природа осенью Фото: dpa/scanpix

В четверг днем, 21 сентября, в Латвии пригреет солнце и температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, прогнозируют синоптики.

Облачность сократится, день будет преимущественно солнечным. Ночью местами возможен небольшой дождь.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, вечером - юго-восточный.

Минимальная температура воздуха в утренние часы составит +11...+16 градусов.

В Риге в четверг осадков не ожидается, небо прояснится. При слабом и умеренном южном ветре температура воздуха составит +14 градусов ночью и +23 градуса днем.

Галерея: Теплая погода

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