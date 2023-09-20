В четверг повысится температура воздуха

В четверг днем, 21 сентября, в Латвии пригреет солнце и температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, прогнозируют синоптики.
Облачность сократится, день будет преимущественно солнечным. Ночью местами возможен небольшой дождь.
Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, вечером - юго-восточный.
Минимальная температура воздуха в утренние часы составит +11...+16 градусов.
В Риге в четверг осадков не ожидается, небо прояснится. При слабом и умеренном южном ветре температура воздуха составит +14 градусов ночью и +23 градуса днем.
Галерея: Теплая погода
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